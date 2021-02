V Česku se zvedají hladiny řek. Voda zaplavila silnice i cyklostezky

V Česku platí výstraha před možným nebezpečím povodní. Některé oblasti už od pátečního rána hlásí zvedání hladin řek. V Děčíně už Labe zaplavilo silnici, vylití vody z koryta tam hrozí až do neděle.

"Kvůli hrozbě zaplavení silnice do Dolního Žlebu a jejímu uzavření město již včera přemístilo do této části dobrovolné hasiče. Podle současné prognózy by Labe v Děčíně mělo kulminovat na 500 cm během neděle. Záleží ale hlavně na počasí, srážkách a tání sněhu,“ uvádí vedení města na svém facebooku.

AKTALIZOVNO! Aktuln k hladin eky Labe: V ptek v 10 hodin dojde k zaplaven silnice do Dolnho lebu a tak k... Zveejnil(a) Msto Dn dne tvrtek 4. nora 2021

Hladina Labe se zvedá i v Ústí nad Labem, od pátečního rána kulminuje také Tichá Orlice. V Týništi nad Orlicí řeka zaplavila cyklostezky. Na obou tocích platí 2. stupeň povodňové aktivity. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal zároveň výstrahu před 3. povodňovém stupněm pro Karlovarský kraj.

VÝSTRAHA PŘED POVODNĚMI:

Výstraha pro 2. stupeň povodňové aktivity aktuálně platí pro kraje Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Jihomoravský, Olomoucký a Kraj Vysočina.