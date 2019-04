V Česku začne opět sněžit, na horách napadne až 15 centimetrů

Do Česka se opět vrací zima, už během čtvrtka by mohlo sněžit. Nejnižší teploty se očekávají v sobotu, podle meteorologů by mohlo sněžit i v nížinách, v Krkonoších a Jeseníkách by mohlo napadnout až 15 centimetrů nového sněhu. Od neděle se pak podle předpovědi začne znovu oteplovat.

Zima o sobě dává opět vědět, teploty v noci klesají pod nulu a podle meteorologů by mohlo místy sněžit už ve čtvrtek. Srážky se očekávají zejména na severovýchodě, sněžit by podle Českého hydrometeorologického ústavu mohlo už v polohách nad 600 metrů. Teploty ve čtvrtek vystoupají jen k 6 až 10 stupňům, na horách bude kolem nuly.

Pokles teplot bude pokračovat i v pátek, v noci podle meteorologů můžeme očekávat i -3 °C, přes den pak teploty stoupnou jen ke 4 až 8 °C. Během dne by měla od východu přijít oblačnost, která s sebou přinese déšť nebo déšť se sněhem, nad 400 metrů pak bude sněžit.

"Výrazné ochlazení, po ránu místy mráz a sněhové vločky přechodně už od nadmořské výšky 400 m nad mořem, přinese studené severní proudění v kombinaci s tlakovou níží, která bude přecházet přes střední Evropu," vysvětlila nezávislá konzultantka v oblasti meteorologie Dagmar Honsová.

Zatažená obloha by měla vydržet i přes sobotu, před den by mělo pršet zejména na Moravě a ve Slezsku, sníh by se mohl objevovat v polohách nad 500 metrů, v Čechách se déšť a sníh objeví odpoledne a večer.

"V nižších polohách se může objevit poprašek, lokálně do 2 cm, na horách kolem 5 cm, v Krkonoších a Jeseníkách 5 až 15 cm nového sněhu," přiblížil ČHMÚ na Facebooku.

Už v neděli nás čeká mírné oteplení, teploty by v noci měly klesat pod nulu jen na západě republiky, přes den by pak mělo být 6 až 10 °C. Na většině území by se měl místy objevovat déšť, který se bude měnit ve sníh v polohách nad 500 metrů.

"Hned po víkendu se ale začne oteplovat a Velikonoce už budou svátky jara až se 20 stupni," doplnila Honsová.

