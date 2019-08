V českých věznicích se více pracuje, vězni dluží státu zhruba čtvrt miliardy

V českých vězeních se víc pracuje. Vězni tak státu dluží polovinu toho, co před osmi lety. Přesto jde stále o zhruba čtvrt miliardy korun. I proto se věznice snaží odsouzené víc motivovat k práci. Už dávno nejde jen o lepení papírových pytlíků, ale někdy i o hodně zajímavé profese.

Pankrác - věznice, která stále drží evropský primát. Má svůj vlastní e-shop s kovovými výrobky. Vězni je tvoří v dílně uprostřed areálu. Výhodou takové dílny je, že věznice nemusí objednávat firmy na výrobu mříží. Vězni si je vyrobí sami.

Další produkty míří na české úřady i k soukromníkům. Práci si chválí odsouzený Zdeněk, který si odpykává několikaletý trest za distribuci drog. "Když jste zavření, tak nemáte jiný způsob, jak se zapojit do společnosti nebo do toho společenského života, než jít do práce," vysvětlil.

V dílně pankrácké věznice pracuje zhruba 25 lidí. Měsíčně si přijdou na 5 500 nebo 8 000 korun. V Česku teď pracuje z celkově asi 20 tisíc odsouzených na 9 000 vězňů. To je nejvíc za poslední čtyři roky.

"Je prioritou, aby vězni pracovali. Mnozí přichází do výkonu trestu a nemají žádné pracovní návyky," sdělila mluvčí Vězeňské služby ČR Petra Kučerová.

Před lety si možnost, že může pracovat, pochvaloval třeba někdejší majitel fotbalové Sparty Petr Mach: "Já jsem byl šťastný, že jsem mohl na infekční prádelně mandlovat nemocniční prádlo. Měl jsem potom hrozné vyrážky, různé věci, ale prostě byl jsem za tu práci rád."

Jeho bývalý podřízený ve Spartě teď coby vězeň v Plzni na Borech také pracuje. Tomáš Řepka se věnuje pekařině. Prý mu to jde.

A třeba Marek Dalík údajně pracuje v servisním zázemí ředitelství věznice. Přemýšlení o tom, co dělat, teď čeká i odsouzeného Davida Ratha.

I ve vězení ale mohou lidé slavit pracovní úspěchy. Například výrobky z Mírova na Šumpersku se dostaly dokonce až na Hrad. Putoval tam dřevěný nábytek.

Zaměstnání znamená pro vězně nejen finanční odměnu. Třeba v Bělušicích na Mostecku můžou včelařit. Jen jim teď jaksi uletěly včely. "Z Věznice Bělušice se snažil uprchnout již druhý roj včel. Po odborném zásahu byl odchycen a samostatně umístěn k další převýchově," vtipkovali zaměstnanci věznice na facebooku. Odsouzení si tak osvojují další dovednosti, v tomto případě získají certifikát včelaře.

Firmy vyhledávají pracovníky mezi vězni stále častěji. Například areálem českého výrobce svítidel v České Lípě prošlo za více než deset let skoro dva a půl tisíce vězňů. "Jsme nadmíru spokojení, je to opravdu všechno v pořádku, nedochází k nějakým problémům," sdělil obchodní manažer společnosti Jan Kavka.