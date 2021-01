V chebské školce udeřila nákaza, kvůli nemocnému personálu ji zavřeli

O uzavření mateřské školy v Chebu na Malém náměstí informovalo v úterý vedení města na svých webových stránkách. "Z důvodu velkého počtu onemocnění zaměstnanců je MŠ od středy 20. ledna do odvolání uzavřena," uvedla mluvčí chebského městského úřadu Simona Liptáková.

Nákaza koronavirem zasahuje do předškolní výuky napříč celou republikou. V pondělí se uzavřela Mateřská škola Svatováclavská v Krnově na Bruntálsku. Onemocnění se potvrdilo zatím pouze u jediného zaměstnance, všichni ostatní pracovníci a děti kvůli tomu ale museli do karantény. Od příštího týdne by měla být znovu otevřená.

Nařízenou karanténu mají děti i personál mostecké školky v ulici Františka Malíka. "Tato mateřská škola bude od 19. ledna 2021 do 25. ledna 2021 uzavřena," uvedlo město Most na facebooku.

V Bakově nad Jizerou na Mladoboleslavsku skončil v karanténě personál školní kuchyně. Kvůli tomu je školka až do 22. ledna zavřená, informovala ředitelka Dagmar Vlastová.

Až do odvolání musí zůstat doma i děti z MŠ Svatopluka Čecha v Chrudimi. "Byla nařízena karanténa nebo izolace u více než 30 procent pedagogických pracovníků v mateřské škole," vysvětlila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje v oficiálním dokumentu.

Covid-19 znemožnil provoz i v českokrumlovské školce Za Soudem, která bude uzavřená nejméně do 22. ledna. O pozitivním případu město informovalo už minulý týden v pátek.

Mateřské školy jsou jediná vzdělávací zařízení, která zůstala po celou dobu druhé vlny epidemie koronaviru otevřená, na rozdíl od jarní vlny, kdy vláda rozhodla o jejich uzavření. Nyní mohou o případném uzavření rozhodnout jejich zřizovatelé, což jsou většinou obce a kraje.

Jinak je tomu například u základních škol, kde s výjimkou prvních a druhých ročníků nadále pokračuje distanční výuka. Kvůli tomu v Česku roste popularita doučování.

