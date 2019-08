V Chomutově se opařily dvě malé děti (1 a 2), jedno odvezl vrtulník

Tak málo stačilo k tomu, aby se dvě děti vážně zranily. Rozlitá rychlovarná konvice jasně dokládá, co se v bytě v sobotu stalo. Rok staré dítě a jeho dvouletý sourozenec skončili s vážnými popáleninami v nemocnici.

"Matka je ve špatné sociální situaci, má tři děti, je na ně sama. Udělala chybu. Odběhla na chvilku k miminku, no a bohužel ty děti to stáhly, opařily se, hned se volala záchranka," prozradila zástupkyně majitele ubytovny Kateřina Ontko.

U velmi malých dětí bývají opaření vodou velmi závažná. Popáleniny ve většině případů zasáhnou velkou plochu těla a dítě by mohlo být v ohrožení života.

"Obě děti utrpěly vážná zranění. Roční dítě bylo letecky transportováno do FN Královské Vinohrady do popáleninového centra, dvouleté dítě jsme převezli do ústeckého traumacentra," uvedl mluvčí ústecké záchranky Prokop Voleník.

Momentálně jsou obě děti ve stabilizovaném stavu. Záchranáři prý k podobným úrazům vyjíždějí několikrát do měsíce. "Bohužel se tyto úrazy občas stávají. Je třeba mít všechny ty konvice, nádoby s horkou vodou mimo dosah dětí, i hrnek s horkou kávou mít třeba na lince," dodal Voleník.

Jen na Chomutovsku jde od začátku roku o několikátý případ. Před třemi týdny letěl vrtulník pro opařeného ročního chlapce do Jirkova.

Podle statistik pojišťoven je u dětí do tří let opaření horkou vodou v domácím prostředí nejčastější příčinou popálenin. Vznikne tak až 70 % těchto úrazů. Popálení je i třetí nejčastější příčinou smrtelných úrazů malých dětí.