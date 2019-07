V Chorvatsku ji pokousaly štěnice, turistka skončila v nemocnici!

Štěnice se na jihu Chorvatska stávají velkým problémem, a to hlavně v okolí Istrie a Zadaru. Brazilská turistka skončila po útoku štěnic v nemocnici. Podle chorvatského Ústavu veřejného zdraví se výskyt štěnic v Istrii za posledních jedenáct let zvýšil 65krát.

O svou letošní zkušenost se štěnicemi v chorvatském Zadaru se podělila brazilská turistka Renata Castrová. "Kvůli kousnutím štěnic jsem šla do nemocnice. Bylo to velice nepříjemné," popsala žena.

Castrová na facebooku ukázala snímek pokousané ruky:



Štěnice ji pokousaly na hlavě, ramenou a rukou, navíc má na tento hmyz alergii, takže jí ranky od kousnutí otekly. To byl hlavní důvod, proč se nechala vyšetřit specialisty v nemocnici. Infomarce přinesl portál Zadarski.hr.



Castrová si nenechala dovolenou tímto zážitkem zkazit, odborníci ale upozorňují, že případů výskytu štěnic v Chorvatsku přibývá. "Za posledních deset let narůstají případy výskytu štěnice domácí v pobřežních, turisticky oblíbených oblastech Chorvatska," řekl pro chorvatský zpravodajský portál Glas Istre ředitel Odboru pro deratizaci, dezinfekci a dezinsekci Ústavu veřejného zdraví Nediljko Landeka.



Podle Landeky se také zcela změnil způsob, jakým se štěnice šíří. Dříve se jednalo o parazita, který se vyskytoval především v chudých či zanedbaných oblastech, to se ovšem mění. "Nyní se nejčastěji rozšiřují leteckou dopravou, kde se schovávají v zavazadlech turistů. Dostanou se tak i do luxusních hotelů a apartmánů," popsal odborník.



Podle něj stačí, aby se do letadla dostaly štěnice na jednom jediném zavazadle a pak se během letu bez problémů rozšíří na ostatní. Hosté si prý často ani neuvědomí, že štěnice do hotelů zavlekli, to se může projevit až po několika týdnech.



Loni se na Istrii objevilo 131 případu výskytu štěnic, z toho 118 v hotelích a dalších 13 v soukromých turistických ubytovnách. Jenže v roce 2007 evidovaly úřady pouhé dva výskyty a v roce 2012 celkem 21 případů. Za letošní sezónu ještě nejsou čísla k dispozici.



Podívejte se na reportáž TV Nova o boji proti komárům v Chorvatsku: