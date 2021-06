V Cornwallu začal summit lídrů G7, tématem budou vztahy s Ruskem

Na cornwallské letiště na jihozápadě Velké Británie přilétal ve čtvrtek večer jeden vládní speciál za druhým. Hostitel summitu britský premiér Boris Johnson jako prvního vítal amerického prezidenta Joa Bidena. Společnost jim dělaly jejich manželky. Zatímco Bidenovi jsou manželé už 44 let. Johnson se oženil před necelými čtrnácti dny.

"Řekl jsem panu premiérovi, že něco máme společného. Oba jsme se oženili velmi dobře," řekl po příletu americký prezident Joe Biden.

A Bidenovi nepřijeli do Velké Británie s prázdnou. Manželce Borise Johnsona Carrie přivezli kabelku a šátek. Johnsonovi naopak kolo a helmu. Americký první pár totiž cyklistiku miluje. Své 70 narozeniny Jill oslavila minulý týden se svým mužem právě projížďkou na kole.

Ještě během kampaně před prezidentskými volbami přitom Biden označil Johnsona za klon tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa. A to jak vzhledem, tak povahou. Teď to vypadá, že vztahy obou státníků jsou už narovnané.

"Je úžasné poslouchat Bidenovu administrativu a Joea Bidena. Je toho tolik, co s námi chtějí dělat od bezpečnosti, NATO až po změnu klimatu, a je to fantastické. Je to závan čerstvého vzduchu. Spoustu věcí chtějí dělat společně," nechal se slyšet Boris Johnson.

Půdu pro společná jednání mají tak státníci, zdá se připravenou, a mohou tak začít řešit klíčové otázky současného světa. Jde třeba napjaté vztahy s Ruskem. Biden přitom může postoj celé G7 tlumočit ruskému prezidentovi Putinovi na osobním schůzce příští týden.

Šéf Bílého domu včera také oznámil, že Spojené státy nakoupí půl miliardy vakcín, které darují chudým zemím. A další státy budou pravděpodobně jejich příklad následovat. Už i britský premiér oznámil, že daruje 100 milionů vakcín. Je to prý totiž jediná cesta, jak ukončit celosvětovou pandemii.