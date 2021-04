V ČR platí výstraha před sněhem. Meteorologové řekli, kdy se oteplí!

Ačkoli byla neděle slunečná a chvíli to vypadalo, že se Češi konečně dočkají jara, hned další den meteorologové vydali výstrahu před sněhem, který má potrápit hlavně lidi na jihovýchodě Česka. Z dlouhodobé předpovědi počasí ale vyplývá, že oteplení přijde už brzy!

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) zveřejnil měsíční předpověď počasí. Z té vyplývá, že zbytek dubna a začátek května bude chladnější než obvykle, přesto bychom se brzy mohli dočkat alespoň mírného oteplení. A to už příští týden.

Meteorologové předpokládají, že teploty by se v denních maximech mohly dostat až na 16 °C. A na přelomu dubna a května by to mělo být ještě příjemněji, rtuť teploměru se může vyšplhat i na více než 20 °C.

"Předpokládáme, že období od 12. dubna do 9. května 2021 bude na našem území jako celek teplotně podprůměrné. Výrazně chladný bude první týden, v následujících týdnech by se mělo zvolna oteplovat, ale teploty pravděpodobně zůstanou v intervalech běžných nebo slabě podprůměrných hodnot pro danou roční dobu," informují meteorologové.

V následujících týdnech má ale nadprůměrně pršet, místy dokonce sněžit. "Výrazně nejvíce srážek očekáváme, co se týká celostátního průměru, v prvním (tomto) týdnu. V důsledku toho bude přibývat sněhu na horách, zejména na severovýchodě území. Během dalších třech týdnů se očekávají srážky menší, ale pravděpodobně zůstanou v intervalech běžných hodnot pro toto roční období," upozorňuje ČHMÚ.

Anketa Máte raději sníh, nebo dáváte přednost slunci a teplu? Sníh 7 20 hlasů Slunce a teplo 93 266 hlasů Hlasovalo 286 lidí.

V současné době platí v Česku výstraha před sněhem - a to od půlnoci z pondělí na úterý na následujících 24 hodin a týká se velké části východu republiky. Podle varování napadne v polohách nad 400 výškových metrů 5 až 15 centimetrů nového sněhu. V Beskydech by mohlo napadnout i čtvrt metru.

Podle policistů je zatím situace na silnicích klidná. "Nemáme hlášené žádné mimořádnosti," sdělila mluvčí moravskoslezské policie Pavla Jiroušková. Nevylučuje ale, že situace se může ještě zhoršit. "Řidiči by měli dbát zvýšené opatrnosti," dodala.

Podívejte se na úterní předpověď počasí:

Sledujte zpravodajství TV Nova i na portálu VOYO, kde najdete přímé přenosy i záznamy Televizních novin.