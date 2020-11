V ČR s covidem zemřelo už šest mladých lidí, hlavně mužů! PŘEHLED

I když politici i odborníci opakovaně zdůrazňují, že covid-19 vážně ohrožuje především starší lidi, u nichž může nákaza vést častěji až k úmrtí, nemoc zabíjí i mladé. Nově ve statistikách hygienických stanic přibyl další mrtvý muž ve věkové kategorii od 25 do 34 let věku. Počty mrtvých navíc v posledních dnech strmě rostou a je tak pravděpodobné, že bilance poroste.

Krajské hygienické stanice aktualizují statistiku počtu úmrtí s covidem podle pohlaví a věku jednou týdně - ve středu odpoledne. Nově do ní nyní přibyl mladý muž ve věku od 25 do 34 let.

Redakce TN.cz oslovila ministerstvo zdravotnictví s dotazem na bližší informace k tomuto konkrétnímu případu. Na vyjádření resortu čekáme.

Pacientů, kteří jsou takto mladí a zemřeli s covidem-19, je sice v Česku velmi malý počet, přesto to vypadá, že infekce je mnohem nebezpečnější pro muže - hygienici jich evidují mrtvých pět, žena od 25 do 34 let věku zemřela zatím jediná.

I ve věkové kategorii následující, tedy od 35 do 44 let, s covidem-19 umírají muži výrazně častěji - podle aktuálních dat v poměru 15 ku pěti.

Přehled zemřelých podle věku a pohlaví ( podle dat hygieniků k 1. 11.):

"S ohledem na fakt, že vykazování úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Tento přehled je aktualizován vždy jednou týdně ve středu v 17.30 a obsahuje data k neděli 1. 11. ve 23.59 hodin," píše se na webu ministerstva.

Protože jsou záznamy na stránkách zpožděné, nedá se vyloučit, že s covidem mezitím zemřel další mladý člověk. Jak moc se úmrtnost nakažených v posledních dnech a týdnech zvýšila, jasně ukazuje srovnání září a října.

Počet zemřelých podle krajů (podle dat hygieniků k 1. 11.):

Mezi oběma měsíci je totiž bez nadsázky obrovský rozdíl. Zatímco za celé září podle zveřejněných dat zemřelo v Česku 247 infikovaných lidí, přičemž nejvyšší denní nárůst byl 22 mrtvých, říjen se pohybuje v úplně jiné "lize."

Třeba prvního září podlehl nákaze jediný pacient. Prvního října to bylo 29 lidí. 19. října se denní počet mrtvých poprvé vyhoupl nad stovku a už zůstal v trojciferných hodnotách. Předposlední říjnový den bylo mrtvých dokonce 204 - to je druhá nejvyšší hodnota vůbec (první je toto úterý s 223 oběťmi) a číslo skoro srovnatelné s celým zářím.

A tomu odpovídá i počet obětí s covidem-19 za celý říjen - je jich závratných 2729, což je více než desetinásobek oproti září.

Jak už bylo řečeno výše, nákaza je fatálnější pro muže - platí to pro všechny věkové kategorie s výjimkou jediné - od 85 let věku výš zemřelo podle dat hygieniků 487 mužů, ale 623 žen. Může to ale být dáno i tím, že ženy se obecně dožívají vyššího věku než muži.

Počet zemřelých podle okresů (podle dat hygieniků k 28. 10.):

V posledních dnech to vypadalo, že nákaza začíná v Česku díky zavedeným přísným opatřením zpomalovat, středeční nárůst 15 729 nových případů je ovšem dosud nejvyšší.

Připomeňte si vývoj epidemie v Česku ve středeční reportáži TV Nova: