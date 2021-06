V ČR to zatím nejde, Slováci už se ale hlásí k očkování Sputnikem! ANKETA

Od úterý 1. června se mohou na Slovensku lidé registrovat na očkování ruskou vakcínou Sputnik V. Přihlásit by se mohlo podle předpokladů okolo 80 tisíc lidí. V Česku zatím očkování touto vakcínou povolené není.

Slováci se mohou od úterý registrovat k očkování vakcínou Sputnik V. Určená je pro lidi od 18 do 60 let, upozornil ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský.

Na očkování se mohou zájemci dostavit do vybraných nemocnic nebo velkokapacitních očkovacích center. Ta se nachází mimo jiné v Lučenci, Piešťanech, Nových Zámcích nebo třeba v Žilině, informují tvnoviny.sk.

První člověk dostane první dávku vakcíny 7. června, očekává se, že naočkováno Sputnikem V by mohlo být okolo 80 tisíc lidí.

Podle šéfa resortu zdravotnictví by mělo v každém kraji fungovat jedno očkovací centrum. "Nyní se řeší logistika, rozvoz vakcín, jejich uskladnění," uvedl ministr. Právě s uskladněním budou velké problémy. Vakcína po rozmražení vydrží pouhé dvě hodiny.

Vakcína z Ruska je na Slovensku už od března. Tehdy její objednání a přivezení způsobilo vládní krizi, která vygradovala v konec premiéra Igora Matoviče. Ten minulý týden oznámil, že sám se vakcínou očkovat nenechá. Odůvodnil to tím, že často cestuje a ne všechny země uznávají očkovací látky, které neschválila EMA. I proto prý bude muset nakonec sáhnout po jiné vakcíně. Upozornil na to deník SME.

S odkazem na nedostatek informací o očkovací látce byl k nasazení Sputniku V velmi skeptický i slovenský lékový úřad. Látku doposud neschválila ani Evropská léková agentura (EMA). A to je i důvod, proč doposud není v Česku. Premiér Andrej Babiš (ANO) už dříve oznámil, že Česko nepřijme vakcínu, která by mohla být nebezpečná.

O případných dodávkách vakcíny do ČR chtěl v dubnu jednat i ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Na jednání do Ruska ale nakonec neodletěl kvůli zveřejnění kauzy Vrbětice, která vyvolala skandál na mezinárodní úrovni a narušila česko-ruské vztahy. Později Hamáček tvrdil, že cesta do Ruska měla být jen zastírací manévr.

