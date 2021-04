V desítkách větších obcí chybí lékarny. Lidé musí pro léky jezdit děsivou dálku

Z provozních důvodů zavřeno. Tento nápis si obyvatelé Frymburku přečtou na dveřích místní lékárny. Její provoz skončil před měsícem.

"Horko těžko sháníme nějakého lékárníka nebo někoho, kdo by to pro nás dělal. Zkoušíme inzeráty. Bohužel zatím se nám nedaří," popsal starosta Frymburku Oto Řezáč. Pro místní je to velká komplikace. Nejbližší lékárna je totiž vzdálená 25 kilometrů.

Vedení městyse jedná s nemocnicí v Českém Krumlově, která by mohla provoz lékárny částečně zajistit. "Přislíbili, že by nám nějaký režim třídenní v týdnu snad pomohli zajistit," doplil Řezáč.

Frymburk není jediný, kde obyvatelé lékárnu postrádají. Problém je v tom, že lékárníci pracují hlavně ve městech.

"Ve velkých městech vznikají lékárny například naproti stávající, která v místě funguje sto let, a kde nejsou zapotřebí. Personál z těchto zbytečných lékáren pak chybí v malých obcích," vysvětlila mluvčí České lékárnické komory Michaela Bažantová.

Lékárníkům se prý pracovat v malých obcích nevyplatí. "Lékárníci jsou odměňováni především podle toho, jak drahý lék vydají, nikoliv za svou práci," doplnila Bažantová.

"Ty řetězce to nepotřebují dělat na takovýchto malých vsích, když to mohou všechno získat ve větších městech," myslí si Řezáč.

Česká lékárnická komora vidí největší problém v zákoně, který nereguluje vznik lékáren a nesjednocuje výši doplatků na léky. Ty zvýhodňují právě velké řetězce.

