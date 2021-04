Josef poslal v roce 1982 dopis ze SSSR. Do Poděbrad došel až teď

Dopis ozdobený ornamenty s ruským razítkem a částečně psaný azbukou. Takový unikát našel ve schránce Jindřich z Poděbrad. Pustil se do pátrání a zjistil, že psaní odeslal téměř před 40 lety jeho soused. Kde a proč se pozdrav z letního tábora tolik let ukrýval, ale pořád zůstává záhadou.

Josef poslal v červenci 1982 dopis z pionýrského tábora v ruském městě Mytišči. Pozdrav byl určený sousedům z Poděbrad, kterým říkal teto a strejdo. Ani jeden z nich se ale doručení nedožil. Dopis ve schránce objevil až nový nájemník.

"Na první pohled mě zaujala ta obálka, protože dnes se běžně takové obálky neposílají. Dopis byl uzavřený, všechno vypadalo věrohodně," vybavil si nálezce dopisu Jindřich Moník.

"Když jsem se vrátil domů, naši mě vyzvedávali na Hlavním nádraží a hned se ptali, jestli jsem poslal pohled sousedům. Tak jsem říkal, že jo a dál jsme to už neřešili," vzpomínal na návrat z pionýrského tábora odesílatel dopisu Josef Buček.

Josef tehdy posílal dopisy i rodičům a všechny došly v pořádku. Ze SSSR se zatoulal pouze jediný, v jehož doručení už nikdo nedoufal. Byl nadepsaný azbukou, takže je pravděpodobné, že by ho o generaci mladší nálezce vyhodil.

"Když mi to soused Jindra předával, tak jsem si myslel, že si ze mě dělá srandu. Ale litoval jsem, že se toho adresáti nedožili. A divil jsem se, že to pošta vůbec doručila, že to nestopili," vybavil si první dojmy Josef.



Dopis přišel nepoškozený a opředený několika záhadami. Jednou z nich je ruské razítko. Kdyby se dopis dostal ze zahraničí v době, kdy byl Josef na táboře, muselo by na něm být razítko Sovětského svazu, jenže je tam ruské, takže byl odeslán ze země až po roce 1991.

"Podle mé teorie ležel někde v Rusku a po x letech ho někdo vzal a zjistil, že je adresován do ČSSR. Tak ho prostě poslal," podělil se o svůj pohled Jindřich.

"Když nás vzali do města, tak nás nechali nakoupit si pohledy, známky, a psaní se pak odevzdala našemu vedoucímu a ten to zařizoval dál," upřesnil Josef.



"Je vidět, že se v Sovětském svazu, potažmo v Rusku, nic neztratí a věc poslaná k nám dorazí na své místo, i když třeba po 39 letech," dodal s úsměvem Jindřich.

Další tajemství skrývá české razítko, které na listu ze zahraničí vůbec nemělo být. Pokud se totiž dopis posílá přes hranice, už se na něj razítko cílové země nedává. A tady na tom je – s datem 7. 12. 2020. Podle tiskového mluvčího České pošty to znamená, že byl poslán dvakrát.

"Dopis byl podán jednou v SSSR, podruhé v ČR, a to vhozením do schránky. V ČR byl následně oražený razítkem ve stroji, kterému říkáme na Poště Jáchym. Hlavní záhadou tedy je, proč dopis, který byl doručen, někdo podruhé vhodil do schránky. Navíc zahraniční razítko, které je na dopise dole, nemá datum, což razítka standardně mají," vysvětli mluvčí České pošty Matyáš Vitík.