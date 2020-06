V dole Darkov se šíří virus kvůli hluku! Horníci křičí a sundavají roušky

Rouška nerouška, někdy se prostě podle horníků v dole odhodí. Při tvrdé práci se není čemu divit. Horníci na sebe také musejí křičet, a i to by mohlo stát za rychlým šířením nákazy, a to nejenom v dolech, ale taky například v továrnách.

"Jde totiž o místa s velkým počtem lidí, kteří navíc musí překřikovat hluk strojů, pokud spolu chtějí komunikovat,“ vysvětluje biolog a imunolog z Univerzity Massachusetts Erin Bromage. Do ovzduší se tak dostávají kapénky, kterými se nemoc šíří.

"V rubáni jsme těžili uhlí, stroje byly nahlas, takže jsme na sebe museli řvát, moji kolegové byli pozitivní, jenže o tom nevěděli, ani já a žádné příznaky neměli,“ říká horník Jakub. "Co se týče té koupelny, tam jsme zase všichni pohromadě, tam to je hrozné, všichni bez roušek, takže nevím, co to má za význam.“

"Samozřejmě, že je tam ten infekční aerosol, je tam prach, prachové částice, ten virus může být na tom prachu v aerosolu, není to ale podložené, můžeme se jen domnívat,“ reaguje vedoucí protiepidemického oddělení hygieniků v Karviné Andrea Lipjaková. Podle americké studie - také prach v ovzduší přispívá přenosu koronaviru a zvyšuje úmrtnost, což pro region tradičně zmítaný smogem, není dobrá zpráva.

Podobná situace je i na polské straně Slezska - i tam se virus šíří mezi horníky. Především z dolu Zofiówka. "V dolech v tuto chvíli probíhá plošný screening. Teď se zaměřujeme především na odebírání vzorků. Zvyšující se počet nakažených je dán i počtem testů, které se provádějí v ohromném měřítku,“ říká mluvčí vojvody Slezského vojvodství Alina Kucharzewska. Za celou dobu se celkem nakazilo skoro polských 2800 horníků.