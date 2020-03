V domácí karanténě je přes tisíc lidí! Jak to vypadá ve vašem kraji?

V Praze se podle dat hygieniků za jediný týden zvýšil počet lidí v domácí karanténě z pěti na 341. Skokový nárůst zaznamenali také odborníci v Ústeckém kraji, kde muselo k pátku 6. března doma zůstávat 70 lidí.

Tabulku s přesnými počty za každý kraj najdete na konci článku.

Podezřelé případy se zatím naopak téměř vyhýbají Karlovarskému kraji, kde jsou stejně jako před týdnem v domácí karanténě čtyři lidé, či olomouckému regionu, kde se sice počet zvýšil, ovšem také na čtyři. O jednoho více je v domácí karanténě v Moravskoslezském kraji, Liberecko jich eviduje šest.

Na koronavirus už lékaři v Národní referenční laboratoři nebo v dalších pověřených pracovištích testovali 483 lidí. Drtivá většina výsledků byla negativní, pozitivních případů ministerstvo zdravotnictví k pátku hlásilo 12. Další ale může přibýt ze soukromé laboratoře, vzorek se teď kontroluje.

Počet nakažených stále roste, první případ potvrdilo také Slovensko. Více se dozvíte v reportáži:

Zatímco počet testovaných zveřejňuje ministerstvo nejméně dvakrát denně, bilanci lidí v domácí karanténě oznamují ale hygienické stanice jednou týdně. Vysvětlují to velkou náročností. "To bychom se zbláznili, sbírá se to po celé republice," uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví Renata Povolná.