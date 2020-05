V domě jsou odpadky do čtvrtého patra. Brzdí plánovanou demolici

Bourání 100 metrů dlouhého panelového domu v největší vyloučené lokalitě v Česku se protahuje. Panelák na sídlišti Janov v Litvínově, který měl jít k zemi už minulý týden, je totiž plný odpadu. Nepořádek dosahuje až do čtvrtého patra. Budova, kterou během posledních dvaceti let nájemníci zdevastovali, bude zdemolována zřejmě až v druhé polovině května.

Zdevastované byty jsou plné odpadu a nepotřebných věcí. Výtahová šachta byla nacpaná až do výšky čtvrtého patra. Leží tam vše, od starého nábytku, rozbitých televizí, až po běžné odpadky z domácností. "Je tam toho ještě daleko víc. Jak to tam leželo, tak to tam nechali," řekl zaměstnanec technických služeb.

Vše, co bylo kovové a mělo nějakou cenu, už z panelového domu zmizelo před mnoha lety. Technici měli budovu začít demolovat už minulý týden, kvůli tunám harampádí se ale demolice protáhne. "My to tady vyklízíme již druhý týden," doplnil zaměstnanec.



Litvínovské sídliště Janov je označováno za největší vyloučenou lokalitu v Česku. Žije tam bezmála pět tisíc sociálně slabých a nepřizpůsobivých. Podobně zdevastovaných panelových je tam nejméně ještě dalších sedm.