V domě u Příbrami našli mrtvého muže, policie zatkla podezřelého

Policisté dopadli mladého muže podezřelého z vraždy seniora v Březnici na Příbramsku. V rodinném domě ho našel v pondělí mrtvého jeden ze sousedů. Podezřelým je 27letý muž. Ve čtvrtek bude soud rozhodovat o vzetí do vazby.

Mladého muže zadrželi policisté v úterý odpoledne. Kde a jaká stopa je k němu dovedla, ale nechtěli blíže komentovat.

"V úterý v odpoledních hodinách zadrželi policisté na Příbramsku 27letého muže, který je podezřelý ze zvlášť závažného zločinu vraždy," uvedla mluvčí středočeských policistů Michaela Richterová.

Vražda se odehrála na začátku týdne v rodinném domě na okraji Březnice. Podle sousedů žil muž sám s matkou, když zemřela, žil v domě sám.

Jasné není ani to, jakým způsobem byl muž zavražděn. Vyšetřovatelé čekají na výsledky nařízené pitvy. Neznámý zůstává i motiv. Podle místních mohlo jít o vraždu kvůli penězům.

"Prý k němu měli ty kluci chodit něco udělat a zjistili, že má asi nějaký peníze. Pomáhali mu prý řezat dříví a takový věci," řekla televizi Nova jedna ze sousedek.

"Byl to férovej chlap, hodnej, nikomu neublížil. Spíš naopak. Byl to dříč, byl to mezek," popsal zavražděného další ze sousedů. Muže měla v domě najít žena, která se starala o jeho psa.

Kriminalistům se podařilo podezřelého zadržet už den po vraždě. Podle policejní mluvčí Richterové podali ve středu podnět ke vzetí do vazby.

O té by měl soud rozhodovat ve čtvrtek. Muži hrozí v případě prokázání viny až 20 let za mřížemi, případně i výjimečný trest.

