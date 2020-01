V Ejpovickém tunelu začal hořet vlak, zasahuje dvacet hasičských jednotek

Požár vypukl kolem půl desáté v prvním a druhém voze za lokomotivou zhruba uprostřed čtyřkilometrového tunelu.

Plameny dostal pod kontrolu personál vlaku, dohasili ho přivolaní hasiči. Na místo se sjelo dvacet jednotek.

Hasiči z vlaku evakuovali 36 lidí a dostali je pěšky k portálu tunelu. Jednoho z cestujících museli dopravit pomocí speciálního zařízení. Nadýchal se kouře a nemohl se pohybovat. Převzali si ho záchranáři, spolu s ještě jedním evakuovaným. Ostatní ošetření nepotřebovali.

Provoz v nejdelším železničním tunelu v republice na trati z Plzně do Prahy musel být přerušen, mezi Plzní a Rokycany jezdí náhradní autobusová doprava. Podle webu Českých drah to má trvat do jedné v noci.