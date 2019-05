V Eurojackpotu padla pohádková výhra! Část peněz jde i do Česka

V minulých dnech zachvátilo Evropu sázkové šílenství! Lidé skupovali tikety jako diví a napjatě očekávali, jestli budou mít obrovské štěstí. A nyní konečně zná Eurojackpot své vítěze. V pátek padla rekordní výhra 90 milionů euro, v přepočtu přibližně 2,34 miliard korun.

Pohádkovou výhru si rozdělili dva hráči. Polovina z devadesátimilionového jackpotu půjde do Severního Porýní-Vestfálska v Německu a polovina do Polska. "Je to třetí nejvyšší zisk v této loterii," uvedl mluvčí loterie Bodo Kemper. Šance, že se vám podaří vyhrát Eurojackpot, je jedna ku 95 milionům. Vítězná čísla byla 5-7-15-19-29.

Necelých 995 tisíc eur, přibližně 25 milionů korun, pak vyhráli výherci ve druhé vítězné třídě. Sumu obdrželo jedenáct šťastlivců, sedm z nich je z Německa, jeden je ze Španělska, jeden z Dánska a dva jsou dokonce z České republiky!

Nejvyšší možná výhra v loterii padla naposledky v roce 2016. Hráč z Bádenska-Württemberska v Německu vyhrál jako jediný 90 milionů euro.. A v přepočtu 2,5 milardy korun vyhrál v roce 2015 muž středního věku z Pardubicka. Do sídla Sazky si pro pohádkové peníze přijel vlakem! Část výhry si pak odnesl v bankovkách v batohu.