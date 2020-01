V Evropě chybí sníh, v Kanadě padaly rekordy. Pod závějemi mizela i auta

Stav nouze stále platí ve městě St. John's v kanadském Newfoundlandu, přes které se přehnala silná sněhová bouře. Ochromila dopravu, místní letiště a také uvěznila obyvatele v domovech.

Nejhorší situace byla v pátek, počasí řádilo ale i přes víkend. Jelikož sníh oblast ohrožuje také v pondělí, ve městě budou například otevřené čerpací stanice pouze pro nouzové tankování a lékárny jen na pár hodin, informovala agentura AP.

Sníh v Kanadě zasypal auto

If youve been hearing about the snow in Newfoundland but cant quite picture it, this is a real time-lapse taken yesterday. pic.twitter.com/TRsBhg9fhd