V Evropě po epidemii zakotvila první loď s migranty. Další je na cestě

Loď Mare Ionio neziskové skupiny Mediterranea vplula do přístavu Pozzallo v sobotu večer, na Světový den uprchlíků. "Alespoň jednou byla v krátkém čase dodržena mezinárodní povinnost nabídnout bezpečný přístav," prohlásila šéfka italské organizace Alessandra Sciurbová.

Loď zachránila 67 lidí, kteří spadli do moře poté, co jejich člun zhruba 70 kilometrů od Lampedusy narazil na problémy. Podle aktivistů neměli migranti dva dny přístup k pitné vodě. "Poprvé za mnoho let bylo bezpečné místo přiděleno v méně než 24 hodinách. Mělo by to být automatické," napsal novinář Nello Scavo.

Mediterranea pak požádala sicilské úřady, aby udělily povolení také pro posádku a utečence na lodi Sea Watch 3, kterou provozuje německá nevládní organizace. Plavidlo, na jehož palubě je 211 zachráněných migrantů, nakonec dostalo zelenou k vplutí do přístavu Porto Empedocle.

U jednoho z uprchlíků mají ale pracovníci neziskovky podezření, že by mohl být nakažen koronavirem. Nikdo z pasažérů tak nesmí z lodi vystoupit a čeká se na výsledek testu. Pokud by byl pozitivní, museli by všichni strávit na lodi 14denní karanténu. Informuje o tom portál Gazzetta del Sud.

Tyto lodě jsou první, které u italských břehů zakotvily od dubna, kdy se Řím rozhodl uzavřít všechny své přístavy. Reagoval tak na rychle postupující epidemii koronaviru, která zemi ochromila od března a vyžádala si karanténní opatření.