V Evropské unii začaly platit covid pasy. Češi mohou využít dvě aplikace

Sezona letních dovolených se blíží a s ní i cestování do zahraničí. Bezproblémový pohyb mezi evropskými zeměmi má zajistit covid pas. To je certifikát, který prozradí vše potřebné o bezinfekčnosti svého majitele.



Čechům od čtvrtka stačí jediné. Stáhnout si aplikaci Tečka, kterou se můžou prokázat nejen doma, ale i v zahraničí. "Každý, kdo prodělal nemoc, nebo je po očkování, nebo po testu, tak tyhle informace má v aplikaci Tečka,“ vysvětlil vládní zmocněnec pro digitalizaci Vladimír Dzurilla.



Aplikace Tečka funguje jednoduše. Stačí jen vyplnit rodné číslo a číslo občanského průkazu a v aplikaci se automaticky zobrazí informace o absolvovaném očkování nebo výsledky testů na koronavirus společně s QR kódem.



Pak už jen stačí QR kód naskenovat. V Česku k tomu poslouží sesterská aplikace čTečka, pomocí níž její majitelé snadno zjistí, jestli je v případě zelené barvy potvrzení o bezinfekčnosti platné, nebo v případě červené barvy neplatné.



"Když je certifikát validní, tak se mi to zobrazuje už přímo v aplikaci. To znamená, když jedu do zahraničí a někdo mě požádá, ukážu jen QR kód v té dané aplikaci,“ doplnil Dzurilla.



Do aplikace je možné nahrát potvrzení pro více lidí a výhodou je také to, že uživatel přesně ví, kdy mu platnost testu na covid-19 vyprší.