Ženu v horách ohrožoval medvěd! Prvně si myslela, že je vycpaný

Medvědi ve Vysokých Tatrách jsou po zimním spánku opět aktivní. Přesvědčila se o tom i jedna z tamních obyvatelek. Ta se nemohla dostat z auta poté, co si chlupáč sedl před něj. Nereagoval však ani na troubení. Žena si proto myslela, že jde o vycpanou atrapu.

Na setkání s medvědem jen tak nezapomene paní Věra Zbellová ze Starého Smokovce. Zvíře si totiž sedlo před její auto, odejít se mu však nechtělo.

"Když už to trvalo asi deset minut, tak já jsem si už potom myslela, že to je nějaká skrytá kamera. Že si tam někdo posadil nějakou atrapu medvěda a dělá si z lidí srandu," popsala televizi Markíza. Nakonec však vše dobře dopadlo.

Městská policie už ale varovala místní i turisty. Medvědi jsou totiž opět velmi aktivní. "Po zimně jsou vyhladovělí a mrzutí. Lidé by tak měli být v maximální možné míře opatrní," upozorňuje zástupce velitele strážníků Josef Štefaňák.

Obavy má i majitel jednoho z tatranských penzionů. "Při pohledu na medvědici se třemi mláďaty pět metrů od dveří mám trošku obavy. Kdyby se nějaký klient dostal mezi mláďata a matku, tak ta by ho roztrhala," sdělil Gabriel Jamnický.

Podle něj jsou medvědi v Tatrách až desetinásobně přemnoženi. "Je jen otázkou času, kdy se stane obrovské neštěstí," dodává.

Pro turisty je to velká zábava, pro obyvatele Vysokých Tater naopak hlavně obavy. Ne každý by ale do chlupáčů hned střílel.

"Je těžké s nimi něco dělat. My žijeme v jejich teritoriu. Oni tady byli dávno před námi. To znamená, že si musíme najít způsob, jak s nimi žít," myslí si další z obyvatelek Magdaléna Hančová.

Podle místních jsou medvědi pod okny daň za život v národním parku. Dobře míněných rad od stolu už prý slyšeli mnoho. Strachu se však nezbavili.

Medvěď se toulá také po Beskydech: