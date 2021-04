V Indii musí pálit těla na hranicích. Pomocnou ruku nabídlo i Česko

Největší nárůst případů koronaviru od začátku pandemie, tak popisují světová média momentální situaci v Indii. Země se potýká s extrémním náporem nakažených a také mrtvých už řadu dní.

Přeplněná krematoria kolabují a těla musejí hromadně spalovat na hranicích na okolních parkovištích. Většinu mrtvých má na svědomí nedostatek zdravotní péče. "Osmdesát procent obětí zemřelo kvůli zanedbání péče. Mohli je zachránit. Byli v nemocnici, ale nedostali potřebnou pomoc, protože nemáme dostatek kyslíku a léků,“ uvedl příbuzný oběti Nishant Wadhwan.



Do země včera dorazila pomoc z Velké Británie v podobě ventilátorů a mobilních zařízení na výrobu kyslíku. Pomocnou ruku nabídl i Červený kříž nebo Světová zdravotnická organizace. Přidala se i řada dalších zemí včetně Německa, Austrálie nebo Spojených států. Pomocnou ruku nabídla také Česká republika.

"Z nabízené pomoci projevila Indie zájem o kyslíkové lahve, řešíme to v koordinaci v EU a zítra na vládě schválíme dar 500 kyslíkových lahví. Začátkem příštího týdne by měly být spolu s rakouským darem dopraveny do Indie,“ napsal ve středu na Twitter premiér Andrej Babiš (ANO).

"Ihned do Indie pošleme řadu nezbytných zdravotnických pomůcek, včetně léku remdesivir. Dále také diskutujeme o zaslání vakcín. Myslím, že budeme v situaci, kdy si to budeme moci dovolit," nechal se slyšet americký prezident Joe Biden.

Ve Spojených státech dochází k mírnému rozvolňování protikoronavirových opatření. Lidé, kteří jsou plně očkovaní, nemusí už venku nosit roušky.

K podobnému rozvolňování dochází i v německém Bavorsku, kde od středy plně očkovaní lidé nemusejí podstupovat testy na koronavirus. Debatuje se také o tom, že by nemuseli do karantény. To by bylo výhodou i pro české pendlery.