V Indonésii vybuchla sopka, chrlila lávu tři kilometry daleko

Erupce trvala čtyři a půl minuty - za tu dobu stihli místní natočit a vyfotografovat děsivou podívanou. Záběry ukazují žhavou lávu, která vytryskla z útrob vulkánu a rozlila se do okolí.

May 24, 2019 ~ Mount Agung Erupts ~ Bali, Indonesia #agung #volcano #eruption #bali #indonesia Via VolcanoYT : https://t.co/jgYQH2jpk5 pic.twitter.com/cSllm4ixgk

Popel se dostal do devíti okolních vesnic. Národní agentura pro živelné katastrofy varuje místní, aby se ke kráteru nepřibližovali. Nebezpečí hrozí v okolí čtyř kilometrů. Čtyři lety musely být kvůli erupci odkloněny a pět jich bylo zrušeno.

Sopka Agung se probrala k životu v roce 2017 po více než půl století spánku po smrtonosné erupci v roce 1963. Tenkrát při ní zahynulo zhruba 1100 lidí.

Some flights to Bali cancelled after volcano Mt. Agung erupts & sends lava spewing as far as 3km https://t.co/kj4XCCJKHB pic.twitter.com/RwD7qvsZpk