V Itálii se zřítil most! Jely po něm dva kamiony, řidiči jsou zranění. VIDEO

Krátce před půl jedenáctou se zřítil v severní Itálii most přes řeku Magra ve městě Albiano di Magra. Podle hasičů po něm zrovna jely dva náklaďáky, řidiče převezli do nemocnice, jejich stav by ale neměl být vážný. Hasiči prohledávají sutiny, jestli pod nimi ještě někdo nezůstal.