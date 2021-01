V Itálii začal největší soudní proces s mafií za 30 let. Obžalovaných je 355

V italské Kalábrii začal největší soudní proces s mafií za posledních 30 let. Před porotou stane více než 300 mafiánů, zkorumpovaných úředníků nebo podnikatelů napojených na nejbrutálnější a nejmocnější italskou zločineckou organizaci současnosti ˈNdranghetu.

Mafiánský monstrproces. Tak Italové přezdívají soudnímu řízení, v němž před spravedlností stane 355 lidí – od členů mafie až po státní úředníky nebo politiky. Zpovídat se budou z vražd, pašování drog, vydírání, zneužití moci nebo praní špinavých peněz.



"Před 10 lety by se lidé třásli strachy jen při vyslovení slova ˈNdrangheta. Je to něco, o čem by si potají šeptali v soukromí. Dnes o všem začínáme mluvit nahlas,“ myslí si prokurátor Nicola Gratteri.



Proces se koná v srdci Kalábrie, kterou ˈNdrangheta ovládá, a to ve speciálně opevněné budově s kapacitou pro 1000 lidí. Porota předvolá na 900 svědků.



Gangsteři mají tvrdého soupeře – prokurátor Nicola Gratteri je jedním z nejznámějších bojovníků proti mafii v Itálii. Už 30 let žije pod soudní ochranou.



"Italské mafie jsou stále víc aktivnější ve střední, východní a severní Evropě, kde prodávají kokain a především perou špinavé peníze. Bohužel jednotlivé státy mají mírný soudní systém a není tam politická vůle s tím bojovat,“ doplnil Gratteri.ˈNdrangheta je považována za nejmocnější italskou mafii, která je údajně i nejbohatší na světě. Její roční obrat přesahuje v přepočtu více než jeden a půl bilionu korun.



Většina z obviněných skončila v policejních poutech při zátazích v roce 2019 nejen v Itálii, ale také Německu, Švýcarsku nebo Bulharsku. Soudní proces, druhý největší svého druhu v dějinách Itálie, potrvá podle odhadů dva roky.