PES má další trhlinu! V sauně se může potkat i 70 lidí bez roušky

Podle třetího stupně protiepidemického systému PES mohou být v provozu sauny s minimální teplotou 75 stupňů Celsia. Saunové rituály jsou ale zakázané kvůli shlukování lidí, přesto k tomu v řadě podobných zařízení dochází. Vládní nařízení totiž neupravuje počet lidí v konkrétních prostorách saunového komplexu.

"Když je více lidí v uzavřeném prostoru, nikdy není vyloučené, že se nákaza přenese. Potencionální ohniska vznikají všude, kde je vysoká koncentrace lidí. Takže důrazně apelujeme na to, aby lidé i v saunách dodržovali dvoumetrové rozestupy. Je to samozřejmě věcí provozovatele, aby svoje klienty usměrnil," upřesňuje mluvčí pražské hygieny Dana Šalamounová.

Vysoké teploty vzduchu a suché prostředí jsou podle studie WHO pro šíření koronaviru nepříznivé. Když ale dochází ke shlukování vysokého počtu lidí bez roušek, existuje riziko nákazy i v takových podmínkách.

"Takto těsný kontakt může vést k nákaze. Ta opatření se nikdy nedají napsat tak, aby s týkala konkrétní situace v konkrétních případech. Je to o zdravém rozumu provozovatelů, aby tam pouštěli jen počet, který je adekvátní," hodnotí epidemiolog Roman Prymula.

Ve fitness centrech s jednou saunou problém není. Tam si obvykle provozovatel dokáže počet lidí uvnitř ohlídat. Jenže u velkých saunovacích komplexů evidují prostřednictvím registračního systému jen celkový počet návštěvníků, nikoliv počet návštěvníků v jedné konkrétní sauně. Například v Saunii na pražském Chodově snížili počet klientů na 70, personál ale podle regionálního manažera Davida Hošťálka jejich shromažďování neovlivní.



"Je to stejné jako když se podíváte do obchodního centra, kde to obchody z 90% nechávají na zákaznících s tím, že tam dají ceduli, kolik je možná kapacita. Takže i u nás každý zákazník ví, kolik dovnitř může lidí a spoléháme hlavně na ty zákazníky. Obsluha to kontroluje, ale uhlídat to nejde," vysvětluje Hošťálek.



Aby se v jedné sauně sešli všichni klienti naráz je asi nepravděpodobné. Na druhou stranu i ty největší sauny v podobných komplexech mají rozlohu okolo 30 metrů čtverečních, to znamená, že dovnitř mohou najednou jen dva hosté. A to je také dost nereálné.



"Od té doby, co jsme otevřeli, jsme takovou situaci řešit nemuseli. Kdyby k tomu došlo, asi bychom museli požádat část klientů, aby se sebrali a šli do jiné sauny, která je vedle," hledá řešení jednatel společnosti Sauna Spot Martin Cepák.

Největší riziko přenosu koronaviru je ve společných prostorách provozoven. V klidové zóně jsou totiž návštěvníci většinou bez roušky a už je neochrání ani vysoké teploty.

"Sedmdesát stupňů je teplota pasterizace, takže přímo v sauně nebude šíření viru tak masivní jako při pokojových teplotách v odpočívárně. Ale pokud lidé půjdou do sauny a nebude ještě dostatečně ohřátá, může být místem nákazy," říká poradce premiéra Roman Prymula.