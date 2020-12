Města i domácnosti po celé republice ještě teď v prosinci řeší, co se spadaným listím. Třeba v Jihlavě je ho prý nejvíce za posledních 15 let a nestíhají ho uklízet. Stromy měly více listí kvůli letošnímu deštivému počasí. Města prodlužují svoz listí a bioodpoadu do kompostáren i v zimních měsících.