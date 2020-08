V Jižním Súdánu se zřítilo letadlo, zemřelo nejméně 17 pasažérů

Letadlo se zřítilo krátce po vzlétnutí z letiště v jihosúdánském hlavním městě Džuba. Po dopadu do obydlené oblasti podle svědků vzplanulo.

Údaje o počtu obětí úřady ještě oficiálně nepotvrdily. O nehodě informoval čínský portál xinhuanet.com. "Napočítali jsme 15 lidí a dva členy posádky, tedy dohromady 17 mrtvých," uvedl svědek Joseph Mayer. Jiné zdroje však uvádějí, že na palubě bylo pouze osm lidí.

"Podle toho, co jsem viděl, jednoho člověka zachránili. Řval bolestí a okamžitě ho převezli do nemocnice," doplnil.

This man survived this plane crash in #Juba, #SouthSudan this morning! The South West Aviation cargo plane (Antanov An-26) crashed shortly after take off. Among its cargo appears to be boxes full of money. Five people died, one survived. pic.twitter.com/0NOHoKKqac