V Kalifornii zemřeli další tři lidé. Masivní požáry si vyžádaly už 11 obětí

"Podle šéfa okresu byla těla nalezená na dvou místech. Jedním ze tří byl pravděpodobně motorista, který se pokoušel uniknout před plameny,“ píše BBC.



Vyšetřovatelé se domnívají, že neidentifikovaný řidič uprchl ze svého vozu poté, co se vydal směrem k příkopu, tam ho však zastihl kouř a plameny. "Přes jeho veškerou snahu však nebylo úniku,“ řekl důstojník dálniční hlídky Ben Draper.



Hasiči v Kalifornii krotí více než tři desítky požárů. Některé jsou dokonce jedny z největších v historii státu. Podle úřadů sežehly masivní požáry 2,8 milionu akrů půdy. Ohnisko požáru se nachází zhruba 300 kilometrů severně od San Franciska.



Podle hasičů plameny poškodily, nebo úplně zničily na dva tisíce budov. Oheň pohání zejména silný vítr a vlna veder, kterou v současné době Kalifornie zažívá. V Los Angeles dokonce naměřili nejvyšší teplotu 49,4 °C.



Masivní požáry trápí také další státy, a to USA, Washington a Oregon. Nejméně sedm lidí zde prohlásily úřady podle deníku The New York Times za mrtvé.

