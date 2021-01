V kamionu na Chrudimsku našli sedm migrantů. Vyskákali a dali se na útěk

Sedm nelegálních migrantů našel v nákladovém prostoru svého kamionu řidič ve Slatiňanech na Chrudimsku. Muži tvrdili, že jsou z Afghánistánu, ale kde do vozu nastoupili, jasné není. Podle policistů je nelegální migrace opět na vzestupu.

Majitel jedné východočeské firmy si šel od šoféra převzít zboží a oba zjistili, že s nákladem dorazil ještě bonus. Cestovatelé si zavázali tkaničky a okamžitě zmizeli. "Čtyři z nich by měli být mladší 18 let, tři jsou dospělí,“ informovala policejní mluvčí Eva Maturová.



Skupina se vydala okamžitě na pochod a po třech kilometrech došla k chrudimskému obchodnímu domu. Právě tam je policisté zadrželi. Řidič jel z Rumunska, a než přijel do Slatiňan, zastavil na řadě míst. Od kdy se černí pasažéři vezli, netušil. "Zjistil, že pod plachtu se dostali po přestřižení lanka, které drží její spodní část,“ doplnila Maturová.



Jeden muž je zraněný na noze. Nikdo nemá doklady. "Pokud se ukáže, že nejsou žadateli o azyl, bude s nimi vedeno řízení o správním vyhoštění,“ uzavřela Maturová.



V pátek policie v Kolíně zadržela v návěsu kamionu osm lidí. Na severu Moravy ve čtvrtek policisté našli další tři ukryté migranty. Ti na sebe upozornili rámusem. Loni policisté zadrželi zhruba 500 takových cestovatelů. Rok před tím šlo o poloviční číslo. Letos skončilo v rukou policie už 32 migrantů, přitom loni jich bylo za stejné období jen sedm.



Hlavním přepravním prostředkem zůstávají kamiony, jeden muž ale dorazil do Pardubic po kolejích. Na cestě byl už rok. Dotyčný policistům řekl, že cestoval tři dny schovaný v podvozku nákladního vlaku. Souprava mířila z Balkánu do střední Evropy. Cizinec prý chtěl do Francie.



Migranty na cestách trápí nejrůznější nemoci včetně koronaviru.