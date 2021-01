V kamionu se udusilo 39 migrantů. Pašeráci dostali přísné tresty

Muži byli shledáni vinnými z pašování a smrti 39 migrantů. Nejvyšší trest dostal 43letý Gheorghe Nica původem z Rumunska. Odsedět si má 27 let. Podle soudu byl tím, kdo měl dodávat vozy a řidiče, aby celý pašerácký gang mohl fungovat. U soudu se přiznal k účasti na pašování, odmítl ale svoji vinu na smrti běženců.

Jeho advokát uvedl, že Nica nevěděl, kolik migrantů ve voze bude a že jim bude hrozit udušení. Podle něj měl být za celou operaci zodpovědný další obviněný Ronan Hughes. Jednačtyřicetiletý muž se k zabití a pašování lidí přiznal a od soudu dostal dvacetiletý trest. Také se hájil tím, že nevěděl, kolik migrantů ve voze je.

Jedním z důkazů byla i zpráva, kterou Hughes odeslal řidiči kamionu Mauricovi Robinsonovi. "Rychle je nech nadýchat vzduchu, ať není po nich," napsal přes chatovací aplikaci Snapchat. Když šestadvacetiletý Robinson otevřel zapečetěný chladírenský kontejner, objevil už jen bezvládná těla. Přesto mu podle obžaloby trvalo 23 minut, než zavolal záchranáře. U soudu se ke své spoluúčasti na činu přiznal a dostal trest 13 let a 4 měsíce ve vězení.

Osmnáct let má ve vězení strávit čtyřiadvacetiletý Eamonn Harrison, který kamion s uprchlíky převzal v severní Francii a řídil jej do belgického přístavního města Zeebrugge, zde jej předal Robinsonovi. Na rozdíl od druhého řidiče se k činu nepřiznal. Za spoluúčast na tragickém případu si tresty ve výši sedm, tři a čtyři a půl roku vyslechli další tři muži.

Pekelné teplo a žádný vzduch

Podle vyšetřovatelů dosahovala teplota uvnitř návěsu až ke 40 °C, všechny oběti zemřely na udušení. Co se děje, si uvědomovaly. Na stěnách kamionu se našly zakrvácené stopy, které značí, že se z něj převážení lidé snažili dostat. Někteří z nich dokonce stihli napsat příbuzným zprávu na rozloučenou. Uvnitř kamionu bylo 28 mužů, osm žen a tři mladiství. Migrantům bylo mezi 15 a 44 roky.

"Omlouvám se, nedokážu se o vás postarat. Je mi to líto, nemůžu dýchat. Chci zpátky k rodině. Mějte dobrý život," stálo ve zprávě, kterou poslal své rodině osmadvacetiletý Tho Tuan Nguyen.

"Není pochyb o tom, že než trajekt doplul do přístavu Purfleet, oběti zemřely velmi nesnesitelnou a bolestivou smrtí. To, že oběti byly ochotné se nelegálně dostat do jiné země, neomlouvá to, co se jim stalo,“ uvedl soudce Nigel Sweeney při vyhlašování rozsudku.

Podle soudu každý migrant zaplatil za převoz do Británie 13 000 liber, tedy v přepočtu 382 tisíc korun. Pašeráci si měli jen během října 2019 přijít na zhruba milion liber.



