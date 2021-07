Hrůzný nález v Kanadě! Za internátní školou bylo 160 dětských hrobů

Dalších více než 160 neoznačených dětských hrobů skrývalo místo, kde ještě na konci 70. let minulého století stála katolická internátní škola pro původní obyvatele Kanady. Za posledních několik týdnů se jedná o již čtvrtý podobný nález. Informovala o tom tisková agentura AFP.

Instituce byla součástí standardizované sítě internátních škol, jejíž cílem bylo začlenění dětí indiánů. V praxi to znamenalo vytržení dětí od jejich rodin, mateřského jazyka a kultury, popisuje zpráva AFP. Docházka byla povinná a řada dětí byla od svých rodin odloučena násilím.

Studenti těchto škol navíc často čelili fyzickému a sexuálnímu násilí ze strany učitelů. Do podobných institucí bylo přitom zapsáno kolem 150 tisíc dětí. Škola Kamloops, kde byly nalezeny ostatky dětí, patřila mezi největší a podle informací BBC fungovala od roku 1890 až roku 1978. Až do roku 1990 byly ale tyto děti nuceně zapisovány do celkem 139 internátních škol po celé Kanadě.

"Vůči kmenu Pelelakut i vůči dalším původním komunitám v zemi mi to láme srdce," řekl novinářům kanadský premiér Justin Trudeau.

Nejnovější objev 160 hrobů úřady odhalily krátce poté, co v Kanadě odkryly tři podobná místa s dětskými hroby. V červnu v Britské Kolumbii našly pozůstatky zhruba 215 dětí ve městě Kamploops. Následovaly nálezy 715 neoznačených hrobů v provincii Saskatchewan a 182 dalších ve městě Cranbrook na jihovýchodě Britské Kolumbie.

Vládní vyšetřovací komise před časem deklarovala, že Kanada svým jednáním vůči potomkům původních obyvatel a jejich rodinám spáchala "kulturní genocidu".