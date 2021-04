V Karibiku evakuují tisíce lidí, hrozí výbuch sopky La Soufrière

Sopka La Soufrière začala ve středu v noci středoevropského času chrlit do vzduchu popel. Všichny obyvatele z ohrožené oblasti kolem vulkánu na severu ostrova úřady vyzvaly k evakuaci. Nebezpečí hrozí nejméně 16 tisícům lidí, informovala BBC.



Dočasné útočiště mohou lidé najít na výletních lodích a v bezpečných částech ostrova. Sopka o sobě dala vědět poprvé od roku 1979. Nejtragičtější výbuch zažil karibský ráj v roce 1902, tehdy zemřelo přes 1600 lidí.

Svatý Vincenc leží mezi ostrovy Svatá Lucie a Grenadiny, zhruba 350 kilometrů od pobřeží jihoamerického státu Venezuela. Na ostrově žije zhruba 100 tisíc lidí.

The start of a new day. Long exposure photo taken by volcano seismologist Roderick Stewart at the Belmont Observatory early this morning. You can clearly see the glow from the new dome. @NEMOSVG and the Centre continues to monitor and provide updates. #lasoufrire #volcano #svg pic.twitter.com/8QfwjXlIcZ