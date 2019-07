V kempech se krade! Policie vydala sérii varování pro turisty!

Začaly prázdniny a Češi vyrazili stanovat do kempů. Věci ze stanů se dají ale lehce ukrást, protože lidé nejsou na dovolené dostatečně ostražití. Na Jičínsku během víkendu řádili zloději a odcizili věci v hodnotě přes dvacet tisíc korun. Policie doporučuje, jak si své věci co nejlépe ochránit.

Krást v kempu je poměrně snadné, zvlášť když to zlodějům usnadníte. „Došlo ke krádeži věcí ze stanu, kdy provinilec z batohu v předsíni nezajištěného stanu odcizil finanční hotovost, mobilní telefon a nepohrdl ani kosmetickou taškou,“ sdělil policejní mluvčí Aleš Brendl. Celková škoda je předběžně odhadnuta na třináct tisíc korun.

V dalším případě ukradl zloděj v kempu dvě tašky s oblečením, batoh, kabelku s peněženkou, mobilním telefonem a fotoaparátem. Odhadovaná škoda přesahuje dvanáct tisíc korun. Policie nabádá k tomu, aby si lidé lépe hlídali své věci.

A jak vlastně podle policie nejlépe ochránit svůj majetek v kempu? Neberte si s sebou zbytečně cenné věci jako šperky a elektroniku. Vždy uzamkněte auto, chatku či stan, a to i v noci! V autě ideálně nenechávejte vůbec žádné věci, hlavně ne na viditelných místech. A klíče od auta nespouštějte z očí.

Stan si zajistěte visacím zámkem a nezapomínejte na zamykání v noci. Během nocování si dávejte všechny cenné věci přímo k sobě do stanu, a to nejlépe k hlavě. Žádnou hotovost ani mobil nenechávejte v předsíňce stanu. No a nejlépe s sebou nevozte do kempu žádnou hotovost a plaťte kartou.

"Dodržování preventivních rad možná zloděje neodradí, ale určitě minimalizuje škody, které vám tím způsobí,“ dodává Brendl. Podle policie je prevence základem všeho.