V kempu na jihu Čech se zastavil čas, inspektor ani neudělil medaily

Prázdninový inspektor se tentokrát vypravil do kempu Osika na jihu Čech. Podle diváků, kteří TV Nova poslali tip, se tam prý zastavil čas ještě v dobách socialismu. Lidé do kempu jezdí prý hlavně kvůli okolní přírodě, která láká k cykloturistice. Kemp navíc leží jen pár kilometrů od hranic s Rakouskem.

Autokemp Osika se rozkládá na ploše deseti hektarů. Ubytovat se můžete v jedné z dvaceti chatek. Návštěvníci sem ale nejčastěji jezdí pod stan nebo s karavanem. Kemp leží čtyři kilometry od Nové Bystřice a necelých sedm kilometrů od hranic s Rakouskem. Už na první pohled se tam zastavil čas.

"Já se sem vracím po 40 letech. Si myslím, že se tady nezměnilo nic, že je to pořád stejné," popsal jeden z návštěvníků kempu. Současný stav odůvodnil majitel nedostatkem peněz.

"Ty peníze, co se tady vydělají za rok, já jsem rád, že to tak vystačí. Protože to jsou obrovské náklady. Sečení, pitná voda, odvoz fekálií," vysvětlil provozovatel Stanislav Musil.

Opravu by potřebovaly hlavně toalety. Chcete-li cestovat časem a vrátit se o 30 let zpět, bude pro vás jejich návštěva opravdovým zážitkem. Určitě si ale nezapomeňte nejprve utřít prkénko, pokud budete mít čím.

V kabince reportéři objevili jeden obrovský nedostatek, chybí tam totiž toaletní papír. Pokud na něj zapomenete před vykonáním potřeby, musíte si pro něj dojít na chodbu a tam si ho dodatečně natrhat.

Vysprchovat se tam můžete pouze od půl osmé do půl desáté. Úklid se údajně dělá třikrát denně. Na první pohled jsou sprchy o poznání čistější než toalety. Mýdlo na ruce nehledejte. A teplá voda teče, dokud nedojde v bojleru.

Přímo kempem prochází úzkokolejná trať. A to je asi tak jediná atrakce, kterou v kempu najdete. V areálu jsou dvě hospody, které mají jiného provozovatele. "Vařím domácí guláš nebo domácí svíčkovou," uvedla provozovatelka restaurace Kateřina Bílá. S jídelnou jsou lidé spokojeni.

V chatce se ubytujete od 520 korun za noc. Za stan dáte 80, karavan vás vyjde na jednou tolik. Za domácí mazlíčky nezaplatíte nic. Protože je v kempu Osika hodně co zlepšovat, medaili reportéři neudělili.