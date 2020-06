V kempu Pražák na vás dýchne řádné retro! K medaili se ani nepřiblížil

V kempu Pražák se podle divačky televize Nova zastavil čas. Ostatně hned po příchodu prázdninového inspektora se k tomu přiznává i současná provozovatelka areálu Tereza Silvrová.



Přesto inspektora kempem ochotně provází. Chvílemi má slzy v očích a přiznává, že by areál potřeboval rozsáhlou opravu. "Koncept kempu se zachovává zpětně celá léta. Bohužel my to provozujeme, my nejsme majitelé, takže nějakým způsobem to prostě musí zůstat v tom kontextu v jakým to je," vysvětlila provozní. "Nějaké rekonstrukce by si to zasloužilo, třeba hřiště," zhodnotil jeden z návštěvníků.

Na sociálním zařízení zapracoval zub času



Jdeme se podívat do umývárny. Osprchovat se můžete za dvacetikorunu. "Máme tady dvě kóje, jsou zde hlavní panely, které jsou ze současné doby, teplá voda teče pět minut. Řádově v následujícím měsíci to tady budeme řešit, aby se to hnulo dál. Čistíme to a dezinfikujeme, to je maximum, co můžeme udělat," ubezpečila Silvrová.

Anketa Jak hodnotíte kemp Pražák? Za jedna, skvělé místo a úžasná dovolená 62 10 hlasů Za dva, až na pár drobností velmi slušné 13 2 hlasy Za tři, nic moc, tak půl na půl 0 0 hlasů Za čtyři, docela mizérie 6 1 hlas Za pět, skutečně strašné, otřesný zážitek 19 3 hlasy Hlasovalo 16 lidí.

U umyvadel postavených v řadě vedle sebe chybí zrcadla. "Maximum co já můžu nabídnout, tak je otočit se, máte tady zrcadlo, ale nejsme schopni dát zrcadlo nad každé umyvadlo," řekla provozovatelka.



I na toaletách se podepsal zub času. Čisté sice jsou, toaletní papír si ale musíte předem natrhat na chodbě, nebo si raději vezměte vlastní, prý se tady často ztrácí. "Jsme schopni nabídnout opravdu pouze klasiku, opravdu retro," doplnila Silvrová.

Ubytování jak za normalizace



Už ani nepřekvapí, že retro atmosféra na člověka vyložené dýchne i v chatkách pro čtyři osoby. "Tady nabízíme manželskou postel a palandy. Základní vybavení, které jsme schopni poskytnout, zahrnuje od skříně po nějakou kuchyňskou linku. Je to prostě klasika. Lidé si mohou na verandu vyndat židle a stůl," popsala provozní.



Ubytování v chatkách lze shrnout jednou větou – staré, ale čisté. Jenže lednička nebo vařič jsou jen ve společné kuchyňce pro celý kemp.

Koupání v rybníce



Bohužel ani Záhorský rybník pocit z kempu příliš nevylepší. Když se člověk dostane přes vysoký porost na břehu, může se i sklouznout na staré skluzavce. "Je to vykoupené nějakou pílí, snahou a vůli, ale myslím si, že koupání při vysokých letní teplotách je do půlky srpna akceptovatelné," uvedla Silvrová. Voda na skluzavce ale neteče.

Stravování



V kempu je kiosek, nabízí klasiku, tedy utopence, párek, klobásu, smažák. Lidé sem ale chodí spíš na pivo. "Výborné pivo," pochvaluje si jeden z návštěvníků.

Ceny a závěrečné hodnocení



Kemp Pražák leží čtyři kilometry od Vodňan, okolní příroda je ideální pro cyklisty. Ceny za ubytování současnému stavu odpovídají. Chatka pro čtyři lidi za pětistovku na den, pro dva za 240. Za stan dáte 60 korun za noc. Za pejska, který si užije přírody dosytosti, zaplatíte dvacetikorunu.

Na medaili kemp Pražák nemá, pokud ale toužíte po zážitku v podobně návratu do dávných dob, tady máte jedinečnou příležitost.

Na reportáž z Televizních novin se podívejte zde: