V koalici to skřípe, neshodne se na klíčových reformách. Vydrží do příštích voleb?

Poslední neshody v koalici vyvolal daňový balíček, který navrhl premiér Babiš. Podle šéfa sociálních demokratů Jana Hamáčka je předloha nespravedlivá.



Teď se karta obrátila - v pátek Jana Maláčová (ČSSD) představila návrh důchodové reformy, je ale zřejmé, že nemá šanci projít. Koaliční ANO o ní nechce ani slyšet. A v klíčových věcech je podobných rozepří mezi ANO a ČSSD stále víc a víc. Volby do Poslanecké sněmovny budou za necelý rok, je teda nasnadě si položit otázku, zdali koalice do té doby vydrží.



Politologové předpokládají že ano, ovšem bude dost drhnout. "Pro oba partnery by byl rozpad velkým rizikem. Avšak domnívám se, že koalice bude ve zbývajícím roce připomínat obrazně italské manželství," řekl TN.cz pro politolog Jan Herzmann.

Politolog Jiří Pehe se domnívá, že koalice by mohla padnout například pod tlakem prezidenta Miloše Zemana. "Zemanovým cílem by mohlo být vytvořit svoji úřednickou vládu. Miloš Zeman o to dost stojí," sdělil Pehe.

Odchodem z koalice několikrát vyhrožoval předseda ČSSD Hamáček. "V případě že by Hamáček z koalice odešel, znamenalo by to i jeho konec v čele strany. Lidé, kteří dříve říkali, že ČSSD do koalice nemá chodit, by teď převzali otěže," řekl pro TN.cz Pehe.

Na nefunkčnost koalice paradoxně upozorňuje na svém twitterovém účtu Jiří Dolejš (KSČM). Ovšem komunisté mají s vládou Andreje Babiše podepsanou dohodu o toleranci a nepřímo tak koalici podporují.

Mame jeste vladni koalici? ANO navrhlo snen dan, s nm zsadn nesouhlas SSD. Ministryne za SSD dnes prezentovala nvrh na dchodovou reformu, s m zsadn nesouhlas ANO. — Jiri Dolejs (@DolejsJiri) December 11, 2020



Podle politologů ovšem mohou být výtky komunistů vůči koalici předvolebním kalkulem. "Vyjádření tohoto typu je bojem o část levicových voličů, které momentálně podporují sociální demokracii. KSČM se tak snaží ukázat, že je "lepší" než sociální demokracie," zhodnotil situaci Herzmann.