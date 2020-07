V kómatu strávil šest týdnů a rodina se s ním loučila. Zázračně se probral!

Téměř zázračné uzdravení zažil 57letý Brit, který se nakazil koronavirem. Po několika dnech upadl do kómatu, ve kterém strávil šest týdnů. Lékaři ho připojili na přístroje a rodině řekli, ať se s ním rozloučí. On se ale probral a nakonec byl z nemocnice propuštěn.

Victor McCleary se nakazil koronavirem na konci března, a tak musel spolu se snoubenkou Helen Maddenovou do karantény. O týden později se mu přitížilo a začal mít problémy s dýcháním, proto ho záchranáři převezli do nemocnice ve Worcesteru. Píše o tom portál Daily Mail.

Nakonec 57letý Brit nedokázal sám jíst ani dýchat a upadl do kómatu. Lékaři ho napojili na umělou výživu a plicní ventilaci. Příbuzným a přátelům doporučili, aby se s Victorem rozloučili, protože existovala jen malá pravděpodobnost, že by přežil.

Jeho snoubenka, která už kvůli Covidu-19 ztratila otce, se obávala nejhoršího, ale udržovala si malou naději. Díky neúnavné péči lékařů se nakonec Victor z kómatu, ve kterém strávil šest týdnů, probral. Dohromady byl v nemocnici 65 dní a za tu dobu zhubnul 38 kilogramů.

McCleary se musel znovu naučit sedět, stát a chodit, než ho propustili z nemocnice v Birmighamu, kam byl převezen. První, co udělal, bylo, že poděkoval zdravotníkům za úžasnou práci. "Skládám personálu poklonu, dělali pro mě první, poslední a jsou důvodem, proč tady pořád jsem," uvedl Victor.

Když se probral z kómatu, zůstal prý v šoku z toho, jak vypadal. "Pamatuju si, že jsem se podíval na své tělo a říkal jsem si, že jsem měl autonehodu. Bylo to, jako by někdo mé tělo ukradl. Viděl jsem jen kůži a kosti. (…) Najednou jsem se nemohl ani pohnout," popsal děsivou zkušenost.

Podobně jako další lidé si i Victor nejdříve myslel, že Covid-19 bude mít podobný průběh jako chřipka, ale ukázalo se, že u něj byl mnohem závažnější. Teď kritizuje všechny, kdo se shromažďují na plážích nebo v parcích. Podívejte se na reportáž TV Nova o tom, jak Britové vzali pláže útokem:

"Ruskou ruletu byste nehráli, ale to přesně děláte. Lidé se musí více vzdělávat. Taky jsem myslel, že se mi to nikdy nemůže stát a že jsem dost silný, abych se z toho dostal. Moje zpráva pro všechny ale je, že byste měli virus brát vážně. Zabíjí. Prosím, neriskujte to," vybídl Victor.