V kontejneru na oblečení uvízlo dítě. Skoro se udusilo, letěl pro něj vrtulník

Na Blanensku v úterý odpoledne uvízlo v kontejneru na oblečení dítě a nemohlo se dostat ven. Víko mu utlačilo dýchací cesty, jeho život tak byl ve vážném ohrožení. Na pomoc mu přijeli záchranáři, kteří ho nakonec letecky přepravili do nemocnice.

K zaklíněnému dítěti v kontejneru na textil v úterý odpoledne vyrazila jak posádka záchranářů v sanitce, tak ve vrtulníku. Dítě bylo v bezvědomí a v ohrožení života - víko kontejneru mu utlačilo dýchací cesty. "Bylo proto nutné jej zaintubovat a napojit na řízenou ventilaci," vysvětlili jihomoravští záchranáři.

Kvůli počasí nemohl vrtulník přistát na místě, proto doletěl do sousední obce. Místní občan ochotně odvezl svým autem záchranáře k dítěti, o které se mezitím starali zdravotníci z pozemní posádky. Po ošetření bylo letecky dopraveno na ARO do Dětské nemocnice v Brně.

"Je velmi nebezpečné snažit se dostat do kontejnerů na šatstvo, ale také například na odpad. Takže důrazně apelujeme na to, aby se děti, ale samozřejmě ani dospělí o nic takového nepokoušeli. Jak ukazuje zmíněný případ, může to mít velmi vážné následky," varují záchranáři.