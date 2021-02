V konzervách bylo méně masa, než tvrdí výrobce. Zjistila inspekce

Pokud studujete údaje na obalech potravin, ani to nemusí být zárukou, že si skutečně kupujete to, co uvádí výrobce. Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) nachytala při klamání spotřebitele producenta konzerv BEST Premium Lunch (balení 110 g).

Na obalu problémových konzerv je uvedeno datum minimální trvanlivosti 04 05 23:

"Výrobce na obalu mj. uvedl: vepřové maso 70 %, strojně oddělené kuřecí maso 6 %. Laboratorní rozbor ale v předmětné šarži potraviny potvrdil obsah masa pouze v hodnotě 59,6 %. Údaj na obalu potraviny tak byl pro spotřebitele klamavý a zavádějící," konstatoval mluvčí inspektorů Pavel Kopřiva.

Inspekce zároveň prodejci nařídila, aby u pěti následujících šarží uvedených konzerv nechal udělat rozbor v akreditované laboratoři. A sice na vlastní náklady. Ten má ukázat, jestli i další šarže BEST Premium Lunch nejsou klamavě označené co do obsahu masa.



