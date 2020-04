Grázl v kradeném mercedesu při honičce sejmul i policistu

Dva akční dny má za sebou nebezpečný recidivista. Nejprve stihl policejní honičku po Pardubicích, která skončila nehodou kradeného vozu i zraněním jednoho ze zasahujících mužů zákona. Ač se nebezpečnému řidiči podařilo uniknout, brzy ho měli kriminalisté znovu v hledáčku a pustili se s ním do další nebezpečné honičky, tentokrát po Praze.

Od začátku týdne řešili pražští kriminalisté krádež Mercedesu, který byl odcizen v pražském Suchdole. Stejný den si kradeného auta povšimli policisté v Pardubicích. „Když se pokusili vůz zastavit, začal řidič ujíždět. Během pronásledování srazil i jednoho ze zasahujících policistů,“ popsala policejní mluvčí Violeta Siřišťová.

Celou honičku ukončila až havárie kradeného vozu, který skončil v poli. Řidič si z auta stihl posbírat všechny své osobní věci a z místa utekl. „Poblíž místa havárie se nacházeli pohotoví svědci, kteří řidiče vyfotili a tím usnadnili práci všem policistům,“ uvedla policejní mluvčí.

Kriminalisté ještě během úterý zjistili možnou totožnost podezřelého a vytipovali vůz, ve kterém by se mohl pohybovat. Na to se jim podařilo narazit hned tentýž večer v Korunovační ulici v Praze.

„Jelikož měli důvodné podezření, že se ve vozidle nachází jimi vytipovaný recidivista, který je nebezpečný, zavolali na pomoc další hlídky. V Goetheho ulici v Praze 6 se policisté spolu s kriminalisty pokusili vozidlo zastavit do takzvaných kleští. Na výzvy k zastavení řidič nereagoval, naopak sešlápl plyn, najel na chodník a začal ujíždět,“ popsala Siřišťová.

Podezřelý se vysokou rychlostí vyřítil Podbabskou ulicí ve směru na Suchdol a v Papírenské ulici jel navzdory provozu dokonce v protisměru. „Při prudkém odbočení pod viadukt do ulice v Podbabě nezvládl řízení a narazil do volně stojícího motocyklu. V ulici Lysolajské údolí způsobil dopravní nehodu, když se střetl s protijedoucím vozidlem. To ho však neodradilo a ve své zběsilé jízdě pokračoval dál,“ vyjmenovala způsobené škody tisková mluvčí. Všichni poškození účastníci, které svým jednáním tento řidič ohrozil, se mohou ozvat na linku 158.



Na chvíli se policistům dokonce ztratil z dohledu, ovšem jeho neobvyklé manévrování a nepřiměřená jízda zaujala kolemjdoucí, kteří policisty ve správném směru ochotně navigovali.

„Policisté spolu s kriminalisty nalezli vůz havarovaný v ulici Lysolajské údolí, kde řidič nezvládl zatáčku a narazil do svodidel. Z místa havárie se dal opět na útěk,“ líčí napínavou honičku mluvčí Policie ČR. Ani zde neunikl pozornosti svědků, brzy ho tak muži zákona dostihli i na jeho útěku do lesa. Jelikož muž nedbal zákonných výzev, použili policisté dokonce varovný výstřel.

Podezřelého nakonec policisté spolu s kriminalisty zastavili i díky přispění náhodného kolemjdoucího, který muže v lese pomohl zadržet. Na místě kriminalisté zjistili, že jde o stejného muže, kterého pronásledovali kolegové v Pardubicích.

„Tento recidivista byl v minulosti několikrát trestaný, a dokonce i odsouzený za majetkovou trestnou činnost. Dále řídil i přesto, že byl pod vlivem drog a měl uložený zákaz řízení až do roku 2023,“ doplnila policejní mluvčí.

V současné chvíli je šestatřicetiletý muž podezřelý ze spáchání trestných činů krádež, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, porušování domovní svobody, násilí proti úřední osobě, maření úředního rozhodnutí a vykázání. V případě odsouzení mu hrozí až osmiletý pobyt za mřížemi.