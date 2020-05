V Kynicích už mysleli, že mají vyhráno. Pak se nakazili další dva lidé

Je to nekonečné, Kynice se ne a ne úplně zbavit koronaviru. V jedné z rodin si předali nákazu mezi sebou rodiče s původně nenakaženými dětmi. Jsou tak už 60 dní nepřetržitě v domácí karanténě. "Dva měsíce, to si neumím představit. Já jsem byla doma tři týdny a bylo to hrozné," uvedl jeden z místních.

"Mohou se objevovat hlavně negativní emoce, smutek, úzkost, dále se objevuje i agresivita," popsala stavy v tak dlouhé izolaci psychiatrička Naděžda Kovaříková.

Lidé se v Kynicích nakazili na veřejné oslavě MDŽ od příbuzného jedné z rodin, který dorazil na akci z Prahy. Desítky lidí pak podstoupily plošné testování a na dva týdny skončila vesnice v úplné izolaci. Uzavřenou zónu hlídala policie.

Ani po dvou měsících se ve vesnici neuzdravili všichni. "Jsou dva nové případy onemocnění. V podstatě se jedná o přenos v rámci rodiny," sdělil Jiří Kos z Krajské hygienické stanice Vysočina.

Strach z nákazy je navíc v Kynicích stále znát a ještě prý dlouho bude. "Málo chodím ven. Se sousedy se moc nebavíme, leda na dálku," řekl jeden z obyvatel.

Poslední dva nakažení lidé z Kynic by měli znovu podstoupit testy na koronavirus na konci tohoto nebo v příštím týdnu.