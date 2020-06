V Lánské oboře chce její šéf kamenolom, kvůli těžbě jde přitom před soud

A zase to kamení. Kvůli obchodování s ním v Lánské oboře, kde je chráněná krajinná oblast, je šéf správy Balák obžalovaný. Teď chce v Lánech rovnou oficiální kamenolom. "Hlavním důvodem je ekonomická výhodnost pro Lesní správu Lány a zejména pro její stavební činnost jak v objektech pozemních komunikací, tak stavby rybníků," reagoval Balák.

Lom hraničí s nedalekou obcí Běleč, která by tak musela změnit územní plán. Balák se o jeho otevření pokouší podruhé. Poprvé to bylo v roce 2017 a neuspěl. Malý a jasně ohraničený lom byl otevřený jen pro potřeby stavby vodní nádrže Klíčava v areálu obory.

"Nedovedu si představit, na co by Lánská obora potřebovala tolik kamení, které by si nesehnala jinde. Co se týče zastupitelů, mám takové informace, že v současné chvíli tomu není nikdo nakloněn," sdělil starosta obce Bělec Lukáš Kocman.

Kvůli dřívějšímu obchodování s kamením jde přitom Balák před soud. Obviněná je i firma Energie stavební a báňská a její zaměstnanec, která zakázku na zpracování kamene vyhrála. Podle kriminalistů měli způsobit škodu nejméně za 1 milion 350 tisíc korun, protože vytěžili víc, než oficiálně vykázali.

"V souvislosti s těžbou kamene v Lánské oboře byly obviněny tři fyzické osoby ze spáchání zločinu zpronevěry a účastenství na tomto zločinu ve formě organizátorství, resp. pomoci. Příslušná trestní sazba tedy je dva až osm let odnětí svobody," uvedl státní zástupce Jan Pražák. "Od začátku svou obžalobu odmítám jako vykonstruovanou," doplnil Balák.

Podle webu Aktuálně.cz má šéf Lánské obory na tuto firmu vazby. Údajně třeba sponzorovala strakonický basketbalový klub, který Balák vedl. Šéfa Lánské obory se zastává hradní kancléř Vratislav Mynář, který ho do funkce dostal. Podle něj platí presumpce neviny a podporuje i další těžbu kamene.

Kauza veřejných zakázek Lesní správy Lány vypukla v roce 2017. Policie tehdy zadržela tři lidi. Následovaly domácí prohlídky.