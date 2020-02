V Lanškrouně se utkali budoucí kadeřníci, bylo na co se dívat

V Lanškrouně na Orlickoústecku proti sobě stanuli budoucí kadeřníci ze středních škol. Za úkol měli během jedné hodiny vytvořit ženě extravagantní účes na večírek. A bylo se na co dívat.

Aby kadeřnická díla několik dní vydržela, čtyři z pěti kadeřníků doporučují spát v sedě. Závratně vysoké účesy se bez tužidla zkrátka neobejdou. Ukazuje se, že vytvořit účes na večírek je vlastně kadeřnická alchymie.

Někdo si pracovní pomůcky vypůjčil během ranní hygieny, jiný si vypomáhá vycpávkami, které připomínají jitrnice. "Můžou používat vlasové příčesky, vlasové podložky a novinkou jsou vlasové prameny," vysvětlila Andrea Suchomelová z SOŠ a SOU Lanškroun.

Modely na soutěž se rodily v hlavách kadeřníků prý už před Vánoci. Třicet soutěžících pak mělo hodinu na to, aby svůj sen zrealizovalo.

Většina modelek by prý s takovým účesem na oslavu vyrazila, jen by musely dávat pozor ve dveřích. A kadeřníci doporučují vydržet s účesem co nejdéle. Rozčesávání totiž obvykle není žádný med.