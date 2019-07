"V letadle nám poškodili kočárek," řekl Marek. Společnost to popírá

Marek s rodinou v roce 2018 cestoval s leteckou společností Travel Service (nyní Smartwings) do Bulharska. Na cestě zpět jim údajně letištní personál nedovolil přepravit kočárek v cestovním obalu, jak požadují cestovní podmínky. Po přistání Marek zjistil, že je kočárek poškozen. Smartwings za něj ale rodině odmítly vyplatit odškodné.

Česká rodina letěla do Bulharska už v červnu 2018. Jejich roční dcera sebou měla kočárek, kterou do bulharské Varny přepravili v cestovním obalu.

"Na cestě zpět, když jsme na letištní ploše před letadlem předávali kočárek v cestovním obalu k nakládce do letadla, nám personálem nebylo umožněno mít kočárek ve vaku. Toto jsme se snažili ihned rozporovat na letištní ploše, ale bez úspěchu," popsal Marek.

O komplikaci s kočárkem rodina informovala i palubní personál. "Ten nám sdělil, že se na toto zeptá a dá nám vědět. Po celou cestu nám palubní personál nic nesdělil. Po přistání v Praze a převzetí kočárku jsme zjistili, že je poškozený," řekl Marek.





"Hned jsme se vypravili na reklamace, kde nám paní po vyslechnutí celé situace sdělila, že na reklamaci nemáme právo, že jsme nepostupovali dle přepravních podmínek společnosti. Což jsme rozporovali, že nám to na letišti ve Varně nebylo umožněno," popsal. Na místo se dostavila i letištní ochranka a policie, která prý provedla o situaci zápis.

Další den Marek zadal reklamaci přes internet a doložil fotku rozbitého kočárku. "Přišla odpověď, že jsme nepostupovali dle přepravních podmínek. To jsem rozporoval, že nám to nebylo umožněno a na infolince společnosti mi bylo sděleno, že se zeptají posádky, jak vše proběhlo. Dosud mi nikdo neřekl, zda proběhlo, popřípadě s jakým výsledkem," řekl.

Marek údajně společnost po celý rok opakovaně kontaktoval. "V červenci 2019 jsem zavolal na infolinku a zeptal se, jestli jim mám začít vyhrožovat bombou v letadle, aby se se mnou někdo bavil. Po tomto dotazu se situace dala do pohybu a reklamační oddělení mi napsalo, že má reklamace byla vyřešena již v srpnu 2018 a je tedy pro ně uzavřená," dodal.





Marek se snažil zjistit, jak má tedy příště postupovat, až mu nebude umožněno zabalit kočárek do cestovního obalu. "Přišla odpověď, že tato situace se stát nemohla. Já na to mám svědka, vůbec na to neberou zřetel," popsal Marek.

Společnost Smartwings se k celému případu vyjádřila. "Naše společnost stížnost prověřila a tvrzení o tom, že byl obal z kočárku sejmut na pokyn personálu, se po provedeném šetření nepotvrdilo. K podobné instrukci letištního personálu ani neexistuje žádný relevantní důvod. Z tohoto důvodu jsme museli jeho reklamaci zamítnout," řekla mluvčí společnosti Smartwings Vladimíra Dufková.

Společnost Smartwings údajně přepraví tisíce dětí denně. "Přepravě dětského vybavení (kočárky, sedačky, aj.) věnujeme maximální pozornost. Dětské kočárky doporučujeme mít vždy při cestě letadlem zabalené v obalu nebo fólii, jinak za ně nemůžeme nést odpovědnost, což je uvedeno v Pravidlech přepravy zavazadel na webových stránkách," zakončila Dufková.