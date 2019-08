V letadle vypukl požár, celou palubu zaplnil kouř. 19 zraněných!

Požár vypukl na palubě airbusu společnosti British Airways během pondělního letu z Londýna do Valencie. Zhruba po hodině cesty lidé začali cítit kouř a zápach. Letušky je uklidňovaly, že se jedná jen o klimatizaci, nicméně zhruba deset minut před přistáním ve Valencii kouř zhoustnul a zaplnil celou palubu.

Podle některých svědectví pasažérů se po přistání neotevřely dveře a kyslíkové masky nefungovaly, uvedl španělský deník El Periódico. "Děsivý zážitek z letu do Valencie. Bylo to jako v hororovém filmu. Díkybohu, že jsou všichni v pořádku," napsala jedna z cestujících na twitteru.

Po přistání záchranné složky evakuovaly 200 cestujících. Devatenáct lidí utrpělo lehká zranění, tři z nich museli být kvůli otravě kouřem převezeni do nemocnice. Na letišti zjistili, že v letadle došlo k požáru motoru a kouř na palubu pronikl ventilační šachtou.

