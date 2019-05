V létě, nebo až příští rok? Kolem návratu boeingů bují spekulace

Nejrůžověji vidí návrat problémových letadel na oblohu velké indické aerolinky SpiceJet, které po komunikaci s Boeingem počítají s tím, že nucené uzemnění skončí asi za měsíc a "Maxy" se tak do provozu vrátí v červenci, napsal Sydney Morning Herald.

To by byla skvělá zpráva i pro řadu Čechů, kteří by se nemuseli bát, že kvůli výpadku boeingů bude jejich cesta na dovolenou komplikovanější, než by bylo třeba.

Jiné odhady ovšem tak radostné nejsou. "Úřad pro bezpečnost letectví EU (EASA) v dopise, který tento týden zaslal členům dopravního výboru Evropského parlamentu, uvádí, že bude po Boeingu žádat jasný důkaz bezpečnosti letounů, jinak jim návrat do vzduchu nepovolí," varuje ekonom Lukáš Kovanda.

Boeing bude muset například prokázat, že pravděpodobnost katastrofického selhání je nižší, než jedno takové selhání během miliardy nalétaných hodin. To je podle úřadu běžný standard v odvětví.

"Pokud tedy již koncem června dostanou od amerického úřadu pro letectví problémové stroje povolení vzlétnout, minimálně některé další příslušné úřady, včetně právě úřadu EU, je podrobí svým vlastním testům," předpovídá Kovanda.

Tenhle scénář podporuje i komunikace redakce TN.cz s agenturou EASA. Ta jasně řekla, že kromě vlastních testů letadel bude trvat i na důkladném proškolení posádek.

"To vše signalizuje, že vzlétnutí „Maxů“ už během července je minimálně pro území Evropské unie nepravděpodobné," uzavírá ekonom.

Nejpesimičtější nicméně zůstávají letečtí regulátoři z indonésie, kteří vzkázali, že boeingy z modelové řady Max pustí zpátky do vzduchu možná až příští rok, píše Jakarta Post.

Pusťte si reportáž z půlky května: