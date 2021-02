V Liberci mají MHD s ochranou! Fólie zlikviduje koronavirus do hodiny

Fólie obsahuje částice zinku, které při reakci se vzduchem dokážou zlikvidovat během jedné hodiny až 96 % viru SARS-CoV-2.



"Na podzim se aplikovala jedna tramvaj, pak jsme se každý měsíc chodili dívat, jak fólie odolává běžnému provozu," sdělil Alex Reynelt z české pobočky autorské firmy Gergonne.

"Pro nás bylo důležité, aby to lidi neobtěžovalo, aby to nekomplikovalo provoz. Prověřili jsme si to v rámci pilotního nasazení a problémy to nečinilo, tak jsme se to rozhodli aplikovat," prozradil Michal Zděnek, předseda představenstva Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce (DPMLJ).

Stejné fólie už se využívají třeba na lanovkách ve slovenských Tatrách. V Česku se v prostředcích MHD testovaly od listopadu. Liberecký dopravní podnik se tímto opatřením snaží zareagovat na odliv cestujících v době pandemie.

"Obecně si myslím, že strach lidí je veliký. My máme proti standardní době polovinu cestujících a děláme všechno pro to, aby se vraceli," vysvětlil Michal Zděnek z DPMLJ.



Fólie se postupně objeví ve stovce libereckých autobusů a tramvají, na jednu je zapotřebí čtyři a půl metrů čtverečných materiálu. A pokud nevzbudí zájem vandalů, má velký potenciál i do budoucna.



"Fólie má i antibakteriální účinky, nejen antivirové, takže může zabránit i šíření chřipkové epidemie, střevních potíží a zánětů spojivek," dodává Alex Reynelt.

V městské hromadné dopravě v Praze zatím podobná opatření neplánují.