V Libyi objevili ostatky šesti lidí. Pravděpodobně je mezi nimi i Čech

V Libyi se našli ostatky šesti lidí, pravděpodobně jsou mezi nimi i ostatky Čecha Pavla H. Našli je na hřbitově ve městě Derna v severovýchodní části Libye v pondělí, a to po šesti letech od zmizení. Filipínské ministerstvo zahraničí uvedlo, že se jedná o pracovníky z ropného pole Ghani - Čecha, Rakušana a čtyři Filipínce. Ty měli unést a pak popravit extrémisté z Islámského státu. Informaci přinesl deník Business Mirror.



České ministerstvo zahraničí zatím nemůže potvrdit, že se jedná o ostatky Čecha, jelikož to zatím nepotvrdil český forenzní specialista. Na celé věci ovšem intentživně pracují. Nezvěstní pracovníci byli považováni za mrtvé, přestože jejich těla nebyla nikdy objevena. Podle filipínského velvyslanectví v Tripolisu bylo před dvěma lety nalezeno video z jejich popravy v notebooku zabaveném bojovníkům ISIS v Derně.



Je možné, že ostatky Čecha patří zmizelému Pavlu H. Ten pracoval v Libyi pro firmu Value Added Oilfield Services, a to na pozici manažera cateringu. Pracovníci firmy na této pozici pobývali šest týdnů v Libyi a tři týdny trávili doma v rodné zemi. Unesli ho na začátku března 2015 z Ghaní. To je ropné pole, které se stalo terčem útoku radikálů z IS. Leží ve vnitrozemí nedaleko od zátoky Sirta ve Středozemním moři. Po Pavlovi H. pátral i Interpol.